Nel pieno di Mani Pulite, il 3 maggio 1994, un gruppo di magistrati del Tribunale di Venezia firmò un appello contro la proposta del governo Berlusconi di riformare la giustizia, a partire dalla separazione delle carriere. Tra loro figurava anche Carlo Nordio, all’epoca pubblico ministero, che oggi – da ministro della Giustizia – è promotore proprio di quella riforma. Anche Carlo Nordio era contrario alla separazione delle carriere. Lo dimostra questa lettera firmata dall’allora magistrato a Venezia e inviata all’Associazione nazionale magistrati. Era il 3 maggio 1994. Ecco il documento esclusivo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Separazione delle carriere, l’Anm pubblica un documento in cui Nordio si dichiarava contrario

Separazione delle carriere, il governo ha fretta: La Russa pronto alla mini-tagliola sugli emendamenti dell’opposizione - Accelerare i tempi, tagliare il dibattito, azzerare migliaia di emendamenti e varare l’agognata separazione delle carriere, provvedimento tanto caro al fu Cavalier Silvio Berlusconi.

Separazione carriere, il blitz della destra: dibattito tagliato, testo in Aula l’11 giugno al Senato anche senza relatore - La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati andrà in Aula l’ 11 giugno al Senato anche senza mandato al relatore, cioè senza che sia concluso l’esame in Commissione Affari costituzionali.

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva - Separazione delle carriere: il punto di svolta che ridefinisce l’autonomia e l’equilibrio del sistema giudiziario italiano.

