Senza stipendio da tre mesi, 30 muratori lodigiani protestano di fronte al Tribunale di Milano.

San Martino in Strada (Lodi), 24 luglio 2025 – Il sospetto sollevato a livello sindacale è quello di un sistema di rapporti opachi nei subappalti, portato alla luce dalla protesta di un gruppo di muratori che hanno occupato l'impalcatura del cantiere di fronte al Palazzo di giustizia di Milano per chiedere il pagamento degli stipendi arretrati. Milano, operai protestano su un'impalcatura in centro Non un cantiere qualunque, perchĂ© i lavori riguardano la riqualificazione dello stabile in corso di Porta Vittoria 27 di proprietĂ dell' Arera, l'AutoritĂ di regolazione per energia reti e ambiente, con committente dei lavori il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

