Sembra un gioco di parole ma non lo è | il brand italiano festeggia il San Valentino cinese consolidato un' importante relazione commerciale

Buon San Valentino, o meglio, felice festa del Qixi! No, non siamo particolarmente in anticipo: la Maison Valentino tiene fede al nome e il 29 agosto festeggia la festa degli innamorati cinese con una campagna ad hoc. Protagonisti: l'attrice Ren Min, il modello Zixiao Zhao e le borse NellcĂ´te e Viva Superstar. Ma la vera storia d'amore, forse, è quella tra la moda italiana e il mercato cinese, che gioca un ruolo chiave nell'export del settore. La nuova campagna Valentino. La campagna ideata dal nuovo direttore creativo del brand, Alessandro Michele, immagina in due protagonisti in un giardino fiorito, in un pigro pomeriggio di fine estate: un primo appuntamento? Una fuga romantica? Un randez-vous segreto? Nella campagna scattata da Julie Greve c'è un certo spirito hippie-chic, una delle cifre distintive di Michele.

