Sei stato il migliore L’attore morto in ospedale l’annuncio del fratello

Il mondo del cinema piange la scomparsa di un volto amato. Conosciuto soprattutto per la sua interpretazione nel film “Amore a prima vista”, si è spento all’etĂ di 70 anni a Burlington, nello Stato del Vermont. La notizia della sua morte è stata confermata dal fratello Jon al settimanale Seven Days. L’attore si trovava ricoverato presso l’University of Vermont Medical Center. >> Dramma in piscina, bimbo di 6 anni crolla mentre fa il bagno: disperati i soccorsi dei medici. La mamma del piccolo in lacrime Era stato sottoposto a lunghe cure mediche dopo essere stato colpito da gravi complicazioni di salute. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

