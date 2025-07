Sede Inter incontro con gli agenti Bertolucci e Montesano! Occhio a tre nomi

In sede all’Inter oggi incontro con due agenti FIFA, Bertolucci e Montesano. Due procuratori molto importanti nel giro, che assistono anche tre giocatori non banali. INCONTRO – Via vai oggi in sede all’Inter. Dopo il blitz di Cristian Chivu, la dirigenza dell’Inter ha incontrato anche due agenti FIFA molto importanti come Giuliano Bertolucci e Gian Maria Montesano. Quest’ultimo è anche il braccio destro di un altro potente procuratore internazionale come Kia Joorabchian. Il primo, ossia Bertolucci, è noto anche per essere l’agente di Dodo, il terzino della Fiorentina accostato all’Inter nelle settimane precedenti in caso di addio di Denzel Dumfries, su cui pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e valida solamente per l’estero. 🔗 Leggi su Inter-news.it

