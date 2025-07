Secugnago la sfida del sindaco ai cittadini | Troppe chiacchiere da bar offro tre giorni al mio posto

Secugnago (Lodi), 24 luglio 2025 – Indossare la fascia di sindaco, entrare in ufficio, sedersi sulla poltrona dietro la scrivania e vivere la quotidianità degli impegni e del lavoro che comporta la responsabilità di un primo cittadino. Tutto questo per tre giorni. È questa la ‘sfida’ che Mauro Salvalaglio, 45 anni, alla guida di Secugnago, duemila anime nella Bassa lodigiana, dal 2009, ha lanciato ai suoi cittadini invitandoli a mettersi nei suoi panni: obiettivo, far capire cosa significa essere esposti a critiche da bar, occuparsi di piccole e grandi cose, che spesso non trovano tutti d’accordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

