Secret Tour | i luoghi segreti di Villa Maser

Villa di Maser vi aspetta per un nuovo coinvolgente e suggestivo percorso. Questo tour è adatto a chi ha già visto la villa e vuole accedere a dei luoghi solitamente accessibili a pochi!Ripercorrendo la storia della Villa e dei suoi protagonisti scopriremo luoghi segreti normalmente non aperti al. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: villa - luoghi - tour - segreti

Svelati i "Luoghi del cuore" del Fai: Villa Picchetta conquista il 101° posto in classifica - Villa Picchetta a Cameri ha conquistato il 101° posto nell'edizione 2025 dei "Luoghi del cuore" del Fai, la più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Veneto Segreto: i luoghi segreti di Villa di Maser - Questo tour è pensato per chi ha già visitato la Villa e desidera scoprire ambienti solitamente accessibili solo a pochi.

#Scopri i terribili segreti di Villa Pamphili: cosa nascondeva la vita di Anastasia Trofimova? #TragediaARoma #MisteroUccisione #GenitoriRivelano ### L'arrivo dei genitori a Roma e i luoghi del dramma I genitori di Anastasia Trofimova sono arrivati a Roma, p Vai su Facebook

Secret Tour: i luoghi segreti di Villa Maser; Palermo e il cinema, nasce un tour tra luoghi e segreti; “Veneto segreto”, tutti gli eventi del weekend dal 25 al 27 luglio 2025.

Villa Bonaparte riapre al pubblico dal 3 gennaio 2023 - RomaToday - La sede dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede riapre alle visite guidate dal 3 gennaio 2023. Secondo romatoday.it

Cani come divi in mostra ai piani segreti di Villa della Regina - Per la direttrice della Villa Chiara Teolato “ la contaminazione tra luoghi storici e contemporaneo è importante per attrarre e portare nella residenza pubblici diversi” (fino al 25 giugno ... Da torino.repubblica.it