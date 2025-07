Secchiello selvaggio | ad Arezzo il porta a porta fa più danni della grandine Gli aretini organizzano la rivolta dei bidoni

“Chi ha inventato ‘sto porta a porta deve aver fatto un master in scemenze applicate”. Non serve neanche un referendum: basta leggere i commenti su “Sei di Arezzo se.” per capire che il nuovo sistema di raccolta differenziata ha ufficialmente vinto il premio “Idea più odiata del 2025”. Un trionfo trasversale: dai pensionati incazzati alle mamme con l’indifferenziata sul terrazzo, passando per i soliti filosofi da bar che propongono di. buttare tutto in Comune e vedere chi lo raccoglie. Il porta a porta, in teoria, doveva fare ordine e civiltà . In pratica ha creato un esercito di gente armata di mastelli, costretta a giocare a “Tetris della spazzatura” nel salotto di casa, con tanto di odori vintage a far compagnia. 🔗 Leggi su Lortica.it

