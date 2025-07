Sebastiano Vassalli a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del professore

Una raccolta di testimonianza e ricordi di chi ha conosciuto Sebastiano Vassalli non come scrittore, ma come professore.A 10 anni dalla scomparsa del celebre autore, il Centro Novarese di Studi Letterari, cui lo scrittore ha destinato la cura dell’ereditĂ culturale, lancia una raccolta di ricordi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sebastiano - vassalli - anni - professore

Sebastiano Vassalli, a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del "professore" - Una raccolta di testimonianza e ricordi di chi ha conosciuto Sebastiano Vassalli non come scrittore, ma come professore.

Promessa mantenuta: dopo 12 anni di lavori e 5 anni di chiusura, il Tunnel del Col di Tenda torna a unire Italia e Francia. Un’opera attesa da troppo tempo, che significa lavoro, commercio e turismo. Significa connessioni tra popoli, territori ed economie. Per Vai su Facebook

Sebastiano Vassalli, a 10 anni dalla morte si raccolgono testimonianze del professore; La scuola buona, a cinquant’anni da Lettera a una professoressa - Vanessa Roghi; Riassunto esame Letteratura italiana contemporanea, Prof. Benvenuti Giuliana, libro consigliato La chimera, Sebastiano Vassalli.

Dino Campana fu la svolta: le due vite di Sebastiano Vassalli - Con «La notte della cometa», su Dino Capana, abbandonò l’inquietudine e lo sperimentalismo ribelle, approdando a ... Secondo corriere.it

È morto lo scrittore Sebastiano Vassalli – Foto - Vinse il Premio Strega nel 1990 con il romanzo storico "La Chimera", storia di streghe, risaie e contadini che guardano al Monte Rosa È morto lo scrittore Sebastiano Vassalli - Si legge su panorama.it