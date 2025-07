Il mondo del wrestling è in lutto per la scomparsa di una leggenda come l’americano. Aveva 71 anni. Attore e volto notissimo, ha recitato in Rocky III In America, ma in realtà in tutto il mondo, era popolarissimo. Tra i più grandi, ma anche tra i più piccini anche i bambini di adesso, grazie ad alcuni giochi sul web. Si può dire che il mito Hulk Hogan ha unito diverse generazioni, anche se quella degli anni ottanta e in parte anche di quella dei novanta sono le più toccate per la sua morte. (Ansa Foto) Cityrumors.it La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno, ma è anche piombata a pcohe settimane dalle voce secondo le quali il campione e noto attore sarebbe stato in coma, tanto che la moglie Sky Bollea, definì “forte” il cuore del marito, respingendo con forza i rumors di un suo malore. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Se ne è andata una vera icona degli anni ’80 e ’90: Hulk Hogan non c’è più