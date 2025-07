Se muore l’umanità la fame fa strage di bimbi | denutrito uno su tre

Roma, 24 luglio 2025 – Dov’è Dio mentre a Gaza l’abominio dell’inferno si consuma e i bambini muoiono di missili e di fame? Il Dio degli ebrei, dei cristiani, dei musulmani — qualunque esso sia — dove si trova, dove sta guardando, mentre l’uomo consente uno sterminio così immane di bambini? È utile chiedersi dove sia Dio, almeno per chi ha fede, perché su dove sia finito l’uomo la risposta è ormai chiara: è tornato nel punto più basso del proprio abisso, come ad Auschwitz, a Hiroshima, in Ruanda, nei gulag di Stalin, nelle Americhe preda dei conquistadores. Abbiamo già abitato luoghi dove abbiamo annientato bambini e innocenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Se muore l’umanità, la fame fa strage di bimbi: denutrito uno su tre

Perché a Gaza (nel silenzio) si muore di fame, a rischio 71mila bambini e 17mila mamme: “A breve verrà dichiarata la carestia” - “Le famiglie di Gaza stanno morendo di fame mentre il cibo di cui hanno bisogno è fermo al confine. Non possiamo farglielo arrivare a causa del divieto totale di aiuti umanitari”.

A Gaza si muore di fame e in Europa di cautela - Mentre Israele approva l’occupazione totale della Striscia di Gaza, il governo Netanyahu discute se far entrare o meno i camion con farina e medicine.

Gaza, altro schiaffo di Trump a Netanyahu: "Nella Striscia si muore di fame, succedono cose brutte", tycoon verso riconoscimento Palestina - Trump e Neanyahu sempre più lontani, il presidente Usa ha dichiarato che vuole "occuparsi di ciò che succede a Gaza dove i palestinesi muoiono di fame" Le ultime dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, confermano l'allontanamento dal premier israeliano Benjamin Netanyahu

“Ho visto mia figlia Razan morire di fame, ero lì accanto a lei e non ho potuto impedirlo. Non avevo niente da darle, né il latte, né un pezzo di pane. Come si può ridurre un padre in questo stato di impotenza? Perché il mondo non ci vede? Perché il mondo non Vai su Facebook

