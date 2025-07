Se lo spacciatore mi vuole uccidere bene così in quel posto faranno pulizia Saltavo con la bici per farmi notare dalle donne più grandi | parla Vittorio Brumotti

Attualmente è su Italia 1 con “Paperissima Sprint ” assieme a Juliana Moreira e il Gabibbo, in onda tutti i giorni alle 13.50 su Italia 1. Ma Vittorio Brumotti è uno dei volti storici del tg satirico di Antonio Ricci a “ Striscia la Notizia “. A bordo della sua bici va a fustigare i malavitosi in giro per la città. Spesso nascono delle colluttazioni, sotto l’occhio delle telecamere. “Mi colpiscono esteriormente, ma dentro di me rido. Se lo spacciatore mi vuole uccidere, bene, così in quel posto faranno pulizia – ha ammesso a Il Corriere della Sera -. A ogni servizio ho una colluttazione, ne ho girati circa mille”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se lo spacciatore mi vuole uccidere, bene, così in quel posto faranno pulizia. Saltavo con la bici per farmi notare dalle donne più grandi”: parla Vittorio Brumotti

