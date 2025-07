Se ci sono contaminazioni Stasi deve uscire Su Garlasco si accende lo scontro tra le parti

La terza udienza dell'incidente probatorio per il caso dell' omicidio di Chiara Poggi ha alzato lo scontro tra le parti. Nei giorni precedenti, sia il pool della parte offesa (famiglia Poggi) che quello dell'unico indagato ( Andrea Sempio ) hanno sostenuto che parte dei reperti in analisi possano essere contaminati. In particolare è stata sostenuta questa ipotesi per quello che viene definito Dna di "ignoto 3", ossia il materiale genetico rinvenuto sulla garza usata per tamponare la bocca della vittima in sede autoptica. Al momento è stata esclusa la contaminazione recente ma gli esami biologici andranno avanti al rientro del perito incaricato del gip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Se ci sono contaminazioni Stasi deve uscire". Su Garlasco si accende lo scontro tra le parti

