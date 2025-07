Scuola al Salvemini-Duca d’Aosta vittoria delle famiglie | le seconde studieranno in sede solo le prime ai Salesiani

Firenze, 24 luglio 2025 – Vittoria per le famiglie dei 120 studenti del Salvemini-Duca d’Aosta che avevano minacciato il trasferimento al Capponi. In via eccezionale, il prossimo anno scolastico i Salesiani ospiteranno le prime classi del liceo economico sociale del Salvemini e non le seconde, come inizialmente detto. Ma facciamo un passo indietro. Per problemi di spazi, il Salvemini ha bisogno di disporre di quattro aule che si trovano all’interno della sede dei Salesiani. LĂŹ hanno studiato i ragazzi che, da settembre, frequenteranno il secondo anno dell’economico sociale. La notizia che quegli stessi ragazzi avrebbero frequentato anche il secondo anno in succursale aveva allarmato i genitori. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - Scuola, al Salvemini-Duca d’Aosta vittoria delle famiglie: le seconde studieranno in sede, solo le prime ai Salesiani

In questa notizia si parla di: salvemini - salesiani - duca - aosta

Scuola, al Salvemini-Duca d’Aosta vittoria delle famiglie: le seconde studieranno in sede, solo le prime ai Salesiani; “Promesse tradite, pronti a lasciare il Salvemini”: 120 famiglie minacciano il trasferimento in blocco in un’altra scuola; Lavori al Salvemini, genitori infuriati: Un altro anno nella succursale?. Meglio il trasferimento in massa.

Scuola, il Collegio dei geometri di Firenze regala una ‘stazione ... - Duca d’Aosta L’iniziativa per entrare in contatto diretto con le nuove generazioni con l'obiettivo di ... Si legge su lanazione.it

Aggressione in piazza Duca D'Aosta: ferito ventenne - Il Giorno - L'episodio è accaduto ieri sera, martedì 22 novembre, in piazza Duca D'Aosta nei pressi dell ... Lo riporta ilgiorno.it