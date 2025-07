Scudetto Serie A Bergomi svela la sua favorita | cosa ha detto sul Napoli

La nuova stagione di Serie A è ormai alle porte e, come di consueto, iniziano i pronostici. Ad aprire le danze è Beppe Bergomi che dice la sua sulla possibile vincitrice del campionato 20252026. Il Napoli prosegue il suo primo ritiro stagionale in Val di Sole, sotto gli occhi di migliaia di tifosi arrivati in quel di Dimaro Folgarida, e che rivedranno i giocatori nell’amichevole di sabato 26 contro il Catanzaro. Gli azzurri continuano a lavorare senza sosta in campo e fuori, infatti, dopo aver acquistato De Bruyne, Marianucci, Lucca, Lang e Beukema, il mercato del Napoli non si ferma. La societĂ regalerĂ altri 4 colpi ad Antonio Conte, mettendo a disposizione del mister salentino una rosa che possa essere competitiva nelle 4 competizioni, specialmente in campionato, cercando di difendere il tricolore, e in Champions League, dove non si vuole sfigurare al ritorno dopo un anno di assenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

