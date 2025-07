scotti bankitaliada stablecoin rischi anche riciclaggio

Riciclaggio, elusione delle sanzioni, rischi alla stabilità finanziaria e dei mercati per lo scoppio di crisi di panico con corsa alle richieste di rimborso. La vicedirettrice generale di Banca d'Italia Chiara Scotti torna a sottolineare i potenziali pericoli delle stablecoin e più in generale delle cripto asset nell'audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo dove sottolinea il ruolo fondamentale delle regole e della cooperazione internazionale. "Le stablecoin - spiega - se non adeguatamente regolate, possono comportare rischi significativi per la stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati, la tutela dei consumatori e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

