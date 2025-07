Scoperta la banda dei finti cartomanti | truffe fino a 5 milioni di euro quattro arresti

Perugia, 24 luglio 2025 - Il servizio telefonico di cartomanzia in realtà serviva per individuare persone fragili da truffare. Il giro d'affari era notevole. Una vera e propria associazione a delinquere, con quartier generale a Ponte San Giovanni, è finita al centro di un'indagine coordinata dalla Procura di Perugia e condotta da Carabinieri e Guardia di finanza. Secondo gli investigatori ammonta a più di cinque milioni e mezzo di euro il profitto del presunto reato, frutto di bonifici ed accrediti dei clienti manipolat i dai sedicenti cartomanti. Sono stati  così eseguiti un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di oltre 5 milioni di euro e l'arresto dei quattro promotori: tre in carcere ed uno ai domiciliari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoperta la banda dei finti cartomanti: truffe fino a 5 milioni di euro, quattro arresti

