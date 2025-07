Scontro tra politica e magistrati

In Italia lo scontro tra la politica e la magistratura. Servizio di Augusto Cantemi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Scontro tra politica e magistrati

“Intreccio tra mafia e politica”: è scontro sul Ponte sullo Stretto - Si torna a parlare di Ponte sullo Stretto di Messina. Ma lo si fa solamente per la denuncia del Movimento 5 Stelle che parla di nubi “inquietanti” sul dossier, con l’ipotesi di un “intreccio tra mafia, ’ndrangheta e politica”, con l’obiettivo di “mettere le mani sugli appalti della grande opera”.

Festival dell’Ambiente diventa terreno di scontro politico. "La politica del fare contro quella del post" - Doveva essere una festa per l’ambiente, un’occasione per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza in azioni concrete per il territorio.

Silenzio elettorale violato, è bufera politica su appelli e simboli: scontro tra gli schieramenti a poche ore dal voto - Il silenzio elettorale, previsto dalla legge il giorno prima delle urne, non riesce a frenare la violazione da entrambe gli schieramenti, con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio che, per primo, esterna la propria intenzione di astenersi sui cinque referendum, seguito dai leader del centrosinistra che, dal palco di Piazza San Giovanni a favore della Palestina, esortano la folla ad andare a votare.

Inchiesta sull'urbanistica a Milano in cui è indagato anche il sindaco Sala, iniziati interrogatori preventivi; Dopo il via libera di ieri alla separazione delle carriere dei Magistrati, scontro tra Governo e opposizioni; Caso Ricci, indagato il candidato alle elezioni re Vai su Facebook

Scontro tra politica e magistrati; Déjà vu L’inchiesta su Milano, la riforma Nordio e il remake dello scontro tra politica e giustizia; Crosetto invoca la pace: «Stop allo scontro tra politica e magistratura».

Csm, lo scontro tra politica e toghe ora arriva alle istituzioni (e rischia di coinvolgere il Quirinale) - La mediazione del vicepresidente Pinelli per evitare la paralisi innescata dalle mosse dei membri laici di centrodestra del Csm ... Secondo msn.com

Csm, salta la votazione sul giudice anti-Nordio: è alta tensione. E il ministro risponde in aula su Almasri - Dal Parlamento al Consiglio superiore della magistratura. Segnala ilgazzettino.it