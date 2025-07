Scontro tra due auto una si ribalta e si incendia | 3 feriti gravi Incidente sull'autostrada A1 Napoli-Roma

Incidente sull'autostrada A1 Napoli-Roma, in direzione Sud, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Tre feriti gravi, in codice rosso in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: feriti - gravi - incidente - autostrada

Pauroso frontale tra auto e camion a San Secondo: un morto e due feriti gravi - Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di venerdì 2 maggio, poco dopo le 8.

Incidenti stradali: scontro tra auto su A1 nel frusinate, 2 feriti gravi - Roma, 8 mag. (LaPresse) – E’ di due feriti gravi, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 all’altezza del chilometro 637 nel tratto compreso nel comune di Ceprano (Frosinone), in direzione Napoli.

Scontro fra un portavalori e un’auto ad Arezzo: 4 feriti, due sono gravi - AREZZO – Scontro all’incrocio fra un furgone portavalori e un’auto ad Arezzo. Quattro i feriti, di cui due gravi, nell’incidente fra via del Gavardello e via del Mulinaccio per cui è stato necessario l’intervento dell’auto infermierizzata, del Blsd della Misericordia e della Croce Rossa di Arezzo, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

+++ CAOS IN A4 +++ Lunghe code nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A4. Un tamponamento a catena tra quattro auto si è verificato nel tratto tra Padova Est e Dolo. Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi, ma l'incidente ha causato molti disagi alla Vai su Facebook

Scontro tra due auto, una si ribalta e si incendia: 3 feriti gravi. Incidente sull'autostrada A1 Napoli-Roma; Schianto galleria A1, è morta anche unica sopravvissuta: salgono a 5 le vittime; Drammatico scontro tra un'auto e un tir in autostrada, 3 morti e 2 feriti gravi.

Scontro tra due auto, una si ribalta e si incendia: 3 feriti gravi. Incidente sull’autostrada A1 Napoli-Roma - Roma, in direzione Sud, tra Capua e Santa Maria Capua Vetere. Da fanpage.it

Grave incidente sull’A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere: tre feriti in codice rosso - Scopri tutti i dettagli riguardo Grave incidente sull’A1 tra Capua e Santa Maria Capua Vetere: tre feriti in codice rosso . Si legge su casertaweb.com