Scontri Thailandia-Cambogia diversi morti e decine di feriti | chiusi i confini

L'area contesa sorgerebbe infatti sulla linea di frontiera tra i due Paesi asiatici, che hanno ridotto le loro relazioni diplomatiche in seguito alla disputa che si sta rapidamente intensificando. Tanto che la Cina √® intervenuta dicendosi "profondamente preoccupata dagli attuali sviluppi" e ha invitato le parti in conflitto per irrisolte dispute territoriali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Scontri Thailandia-Cambogia, diversi morti e decine di feriti: chiusi i confini

Nuovi scontri a fuoco tra Cambogia e Thailandia al confine e le accuse reciproche - Giovedì mattina soldati thailandesi e cambogiani hanno iniziato a spararsi contro in una zona contesa al confine tra i due paesi, vicino a un antico tempio che per la Thailandia si chiama Ta Muen Thom e per la Cambogia Tamone Thom.

La Thailandia chiude il confine con la Cambogia: spari e scontri per la linea di demarcazione - La contesa è per la demarcazione del confine e la tensione non era mai stata così alta negli ultimi 15 anni.

Torna la tensione tra Thailandia e Cambogia: nuovi scontri lungo il confine conteso - Nuovi scontri tra le forze armate di Thailandia e Cambogia in un‚Äôarea vicina al tempio di Ta Moan Thom, lungo una delle zone di confine pi√Ļ controverse tra i due Paesi, che ormai da maggio √® oggetto di una disputa.

Scontri armati al confine tra Thailandia e Cambogia: esplosioni, morti e feriti - Thailandia e Cambogia di nuovo in conflitto per una zona di confine contesa: evacuati diversi villaggi. Da notizie.it

