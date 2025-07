Schlein sceglie la linea dura sulla giustizia per non farsi scavalcare da Conte

Elly Schlein sulle barricate: linea dura, durissima contro «una destra che pensa di essere al di sopra della legge». La scia delle polemiche sulla separazione delle carriere dei magistrati arroventa il clima e ormai, tra Giorgia Meloni e Viktor Orbán, o Donald Trump, non c’è differenza, «vogliono riscrivere la Costituzione minandone gli equilibri fondamentali». Si prepara così il propellente per i mesi a venire, quando maturerà la battaglia nientemeno che in difesa della democrazia: sono i toni piuttosto altini di chi punta allo scontro frontale, non è tempo di giochetti politici, ma di spade sguainate. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Schlein sceglie la linea dura sulla giustizia per non farsi scavalcare da Conte

In questa notizia si parla di: schlein - linea - dura - sceglie

Ribelli dem contro la linea Schlein sui referendum. E lei prepara le purghe - Tra l'incudine e il martello. Con la segretaria che minaccia di cancellarli dalle liste elettorali e Matteo Renzi che li sfotte: «Mi colpiscono i miei amici riformisti del Pd, cui la segreteria ha detto, o votate sì o non avete spazio nelle liste».

Elly Schlein detta la linea al Pd sul referendum e avverte le minoranze: “Votiamo cinque sì” - Elly Schlein detta la linea del Partito Democratico sul referendum dell'8 e 9 giugno: "Cinque sì contro la precarietà e per i diritti".

Roma: manifestazione "In piazza per Gaza" con Schlein e Conte in prima linea - Dietro uno striscione con scritto " Gaza stop al massacro. Basta complicità ", con i colori della Palestina, la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, si preparano ad aprire a Roma la manifestazione " In piazza per Gaza ".

È proprio vero che gli italiani non vogliono più saperne nulla della sinistra: il libro della Schlein non ha venduto neanche 5 mila copie. Chissà se organizzeranno una manifestazione anche per questo… - facebook.com Vai su Facebook

La prima pietra Schlein sceglie la linea dura sulla giustizia per non farsi scavalcare da Conte; Dazi all’Ue al 30%, Schlein: Ci aspettiamo da Meloni posizione netta e forte; Pd, Schlein reagisce dopo lo strappo: «Non mi farò logorare». E non esclude il congresso.

Schlein contro Meloni: «La politica industriale non c’è, è solo inerzia» - La segretaria del Pd Elly Schlein ha scoperto dal palco che era arrivata all’Ue la lettera dei dazi di Donald Trump. Lo riporta informazione.it

Dazi, Schlein: "Ci aspettiamo da Meloni posizione netta e forte" - Dazi, Schlein: 'Ci aspettiamo da Meloni posizione netta e forte' 'Ci aspettiamo ora una presa di posizione netta e forte da parte del governo e di Giorgia Meloni perché per le loro amicizie politiche ... Lo riporta informazione.it