Scendi o finisce male | aizza il cane contro una ragazza e le ruba l'auto il video che ha portato all'arresto

Ha aizzato il cane contro una ragazza per portarle via l'auto e poi si è dato alla fuga a bordo del veicolo. È successo lo scorso 14 maggio a Firenze. Nei giorni scorsi l'uomo, 41 anni, è stato arrestato dalla polizia. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica della rapina e a individuare il responsabile anche grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

