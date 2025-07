sbc melchie dumornay futties disponibile su fc 25

Melchie Dumornay riceve una speciale versione FUTTIES con valutazione 97 in FC 25 Ultimate Team. La nuova SBC è attiva per una settimana e richiede il completamento di 1 sfida. Questa SBC non è ripetibile e sarà disponibile per 7 giorni. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! SBC Melchie Dumornay FUTTIES. Requisiti SBC Melchie Dumornay FUTTIES. Forma smagliante. Premio: 1x Electrum Players Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 88. Rosa 90. Premio: 1x Jumbo Gold Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 90. Rosa 91. Premio: 1x Gold Players Pack Quals. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

