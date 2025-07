Sarri | Appena sono tornato a Formello ho pensato | Lotito mi ha fregato

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la stagione, accompagnato dal presidente Lotito. Di seguito un estratto significativo dell’intervento. Sarri: «Ho pensato: ecco, Lotito mi ha fregato». «Il percorso lo ha descritto perfettamente il presidente, le problematiche esterne sono state superiori a quelle lavorative e quindi era giusto fermarsi. Ora siamo pronti a ripartire e lo dobbiamo fare come ho detto dal primo giorno ai ragazzi, o si usano degli alibi o si usano queste problematiche come motivazioni. Dobbiamo fare dei miglioramenti, siamo reduci da due settimi posti e non possiamo migliorare tramite il mercato, dobbiamo lottare tutti i giorni per gli altri miglioramenti, ovvero quelli relativi alla crescita dei singoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

