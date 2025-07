Sant' Anna e San Gioacchino | tutto pronto per la festa processione posticipata di un giorno

Tutto pronto per la festa di Sant'Anna e San Gioacchino: il 26 luglio, giorno della ricorrenza dedicata alla madre di Maria, sante messe ogni ora, dalle 6 alle 10, alle ore 11 la solenne celebrazione presieduta da Don Aniello Iannone e di sera alle ore 19. Il 27 luglio, in programma la messa di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

PIENZA, IL 26/7 LA FESTA DEI SANTI GIOACCHINO E ANNA NELLA PARROCCHIA DI S. ANNA IN CAMPRENA Il prossimo 26 luglio 2025, alle ore 11,30, si terrĂ la festa dei santi Gioacchino e Anna nella parrocchia di S. Anna in Camprena (Pienza). Preside Vai su Facebook

