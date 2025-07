Sanità De Pierro | Su sanità l’Amministrazione Mastella ha dato e portato risultati a differenza di chi in Regione ha fatto gita turistica

De Pierro: ‘Due Case di comunità a Benevento grazie al Comune, nessuna lezione da chi è stato assente in Regione’. Benevento, 23 luglio 2025 – “Nonostante la sanità sia – notoriamente – materia di competenza regionale, l’Amministrazione Mastella ha fatto e prodotto assai più del consigliere regionale oggi del Pd Abbate che incredibilmente si ricorda dei problemi della sanità, dopo che per quattro anni in Consiglio regionale il suo apporto è stato irrilevante, tanto che lui stesso ha deciso di autoescludersi forse profetizzando risultati assai magri”, lo scrive in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: sanità - pierro - amministrazione - mastella

Sanità, De Pierro: “L’Amministrazione Mastella ha dato e portato risultati, a differenza di chi in Regione ha fatto gita turistica” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Nonostante la sanità sia – notoriamente – materia di competenza regionale, l’Amministrazione Mastella ha fatto e prodotto assai più del consigliere regionale oggi del Pd Abbate che incredibilmente si ricorda dei problemi della sanità, dopo che per quattro anni in Consiglio regionale il suo apporto è stato irrilevante, tanto che lui stesso ha deciso di autoescludersi forse profetizzando risultati assai magri”, lo scrive in una nota il vicesindaco di Benevento Francesco De Pierro.

Abbate: 'Le mie battaglie per la sanità sono note, ma l'amministrazione Mastella dov'era? Ai ventriloqui di turno consiglio di studiare'; Farmaci anticoagulanti, Mastella: ''La manager del San Pio garantisce che il servizio non è mai stato sospeso''; .