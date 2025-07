Sancho Juve Jadon vuole solo i bianconeri! Un intermediario del Manchester United alla Continassa per portare avanti la trattativa | ore bollenti Tutti i dettagli

Sancho Juve, Jadon vuole solo i bianconeri: gli ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per l’attaccante inglese. Il calciomercato Juventus continua a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra in vista della stagione 202526, e uno dei nomi più discussi in queste ultime ore è quello di Jadon Sancho. L’esterno offensivo inglese del Manchester United, che ha vissuto una stagione complicata in prestito, sembra essere sempre più vicino a Torino. Dopo giorni di trattative e indiscrezioni, è ormai chiaro che Sancho ha scelto la Juve, e la Juventus ha deciso di puntare sul talento inglese per rinforzare la propria offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

