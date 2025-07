Sancho Juve Corriere | già tutto apparecchiato ma prima serve quella cessione! Chi sta bloccando il suo arrivo a Torino

. Tutti gli aggiornamenti. La Juventus  è vicina a mettere a segno il colpo di mercato per Jadon Sancho, ma l’operazione è legata alla cessione di Nico González, attaccante argentino attualmente in uscita dalla Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo con il giocatore inglese è praticamente definito, con un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione che soddisfa le richieste di Sancho  e gli agenti. La trattativa tra la Juventus e il Manchester United ha fatto notevoli passi avanti, con il giocatore che ha accettato le condizioni della societĂ bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve (Corriere): giĂ tutto apparecchiato, ma prima serve quella cessione! Chi sta bloccando il suo arrivo a Torino

