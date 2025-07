San Charbel Makhlouf | il Santo del 24 luglio e la sua eredità spirituale

San Charbel Makhlouf: Un Santo Venerato. San Charbel Makhlouf, un monaco maronita vissuto nel XIX secolo, è uno dei santi più venerati nel mondo cristiano, in particolare in Libano. La sua vita è un esempio di devozione totale e di miracoli che continuano ad ispirare fedeli di tutte le nazionalità . Nato il 8 maggio 1828, Charbel abbracciò la vita monastica all'età di 23 anni, entrando nel monastero di San Marone ad Annaya. Qui visse una vita di preghiera, lavoro manuale e silenzio, guadagnandosi una reputazione di santità già in vita. La sua canonizzazione avvenne nel 1977, dopo che numerosi miracoli furono attribuiti alla sua intercessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

