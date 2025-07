Samardzic ricorda l’Inter | Tutto fatto saltato tutto per dettagli

Samardzic torna a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter. In un’intervista rilasciata al portale serbo Hot Sport, il centrocampista dell’Atalanta ha raccontato per la prima volta con maggiore chiarezza cosa accadde durante quell’estate in cui sembrava a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. AFFARE SALTATO – Lazar Samardzic torna a parlare del suo mancato trasferimento all’Inter due stagioni fa: «Ero molto vicino all’Inter. L’accordo era praticamente concluso, ma solo verbalmente, e aspettavamo solo i dettagli finali del contratto», ha spiegato Samardzic, all’epoca all’Udinese. «Alla fine, quei dettagli si sono rivelati cruciali, perchĂ© non erano conformi all’accordo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Samardzic ricorda l’Inter: «Tutto fatto, saltato tutto per dettagli»

In questa notizia si parla di: tutto - samardzic - inter - ricorda

? LIVE! Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali: Gasperini cambia tutto, chance per Maldini, Palestra, Samardzic e Brescianini - Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali. GENOA (3-5-2): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez; Martin, Badelj, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy; Vitinha, Pinamonti.

Lazar Samardzic: "Inter? Ci siamo andati davvero vicini. L’intesa era praticamente raggiunta, anche se solo verbalmente, e si attendevano solo gli ultimi dettagli contrattuali. Alla fine, però, proprio quei dettagli si sono rivelati cruciali, perché non corrispond Vai su X

Fabrizio Romano - Lookman ha un accordo con l'Inter sul contratto, vuole andare all'Inter e questo resta molto chiaro, è la posizione anche oggi del suo entourage. Il giocatore ha fatto la sua scelta. Il Napoli si era mosso tempo fa. Ademola ha un accordo con l' Vai su Facebook

Inter-Atalanta 2-0, le pagelle di Serina: Carnesecchi evita la goleada, Hien è in una valle e Gasperini sbaglia tutto; Samardzic e il pasticcio estivo di mercato: ecco perché non ha firmato con l'Inter; Inter-Samardzic, Pimenta: 'Ecco perché è saltata la trattativa di calciomercato'.

Samardzic: “Con l’Inter era fatta, ma non hanno rispettato gli accordi! Mio padre non ha colpe” - Nel corso di un'intervista rilasciata alla testata serva Hot Sport, Lazar Samardzic è tornato sul mancato approdo all'Inter ... Segnala fcinter1908.it

Samardzic si racconta: “All’Atalanta tutto é di un livello superiore! L’Inter? Non entriamo nei dettagli…” - Parola al fantasista serbo, nella sua testa c'è il grande obiettivo con la M maiuscola: vuole giocare i Mondiali, arrivandoci da ... calcioatalanta.it scrive