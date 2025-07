Il centrocampista dell’Atalanta, Lazar Samardzic, torna a parlare dell’affare saltato per il suo trasferimento all’Inter quando era all’Udinese. Lazar Samardzi?, centrocampista dell’ Atalanta, ha recentemente ripercorso la trattativa con l’ Inter, che sarebbe dovuta sfociare in un trasferimento dal club friulano alla squadra nerazzurra. L’intervista rilasciata al portale Hot Sport ha rivelato che il giovane serbo, classe 2002, era praticamente ad un passo dal trasferirsi a Milano. Tuttavia, il trasferimento è sfumato a causa di dettagli contrattuali non conformi all’accordo iniziale. I motivi dell’interruzione della trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Samardzic ricorda: «L’accordo con l’Inter era praticamente concluso, a volte le cose non accadono per un motivo. Ma è il passato»