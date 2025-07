Salvini riceve il premio Italia-Israele e spara la caz*ata | Tel Aviv realtà pacifica si ricordi le parole di Andreotti Craxi e dell' Onu

Piantedosi spara a zero sul caso Open Arms: “Processo a Salvini che non andava neanche fatto” - Dalla parte di Salvini. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto al Taormina International Book Festival, a proposito delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Palermo a fine dicembre ha assolto il ministro e vicepremier Matteo Salvini nell'ambito del processo Open Arms: “Mi verrebbe da dire 'Tanto rumore per nulla'.

Governo in tensione sull’asse Roma-Bruxelles: Salvini spara a zero, Meloni costretta a mediare - Il governo si ritrova impantanato su uno dei fronti politici più sensibili e delicati del momento: i dazi commerciali minacciati dagli Stati Uniti.

Salvini riceve il premio Italia-Israele e spara la caz*ata: "Tel Aviv realtĂ pacifica", si ricordi le parole di Andreotti, Craxi e dell'Onu - Matteo Salvini spara cazzate a rotta di collo, fa selfie e malgestisce la cosa pubblica che tanto per i suoi elettori non rappresenta un problema, loro lo votano ugualmente dato che, sia detto con affetto, votano alla cazzo di cane Il Matteo Nazionale (Salvini) non cresce mai.

