Salviamo Gaza fermiamo il massacro | l' appello di Comune Arcidiocesi e Acli

“Fermate il massacro. “Save Gaza”. Sono queste le parole riportate sul pannello digitale dell’ostello di Piazza Dante, installato nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio e che resterĂ esposto fino a domenica 27 luglio.Così le Acli Trentine, il Comune e l’Arcidiocesi di Trento lanciano un appello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - massacro - appello - comune

Fratoianni (Avs): "A chi non sopporta il massacro a Gaza chiediamo di esporre bandiere palestinesi" - (Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 "Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini alle cittadini di questo Paese, a tutti coloro che trovano insopportabile quello che sta accadendo a Gaza.

Massacro a Gaza, piĂą di cento morti in un solo giorno - Israele si sta abbattendo su Gaza con una violenza che non lascia scampo, seminando morte e dolore, in un bagno di sangue che non basterĂ il tempo ad asciugare.

Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte - La liberazione dell’ostaggio israelo-americano Idan Alexander non aveva fatto indietreggiare Benjamin Netanyahu.

PODCAST | Sala resiste: 'ho le mani pulite, vado avanti'. L'appello dell'Italia e degli altri Paesi: "Israele fermi il massacro a Gaza". #ANSA Vai su Facebook

PODCAST | Sala resiste, 'ho le mani pulite, vado avanti'. L'appello dell'Italia e degli altri Paesi: "Israele fermi il massacro a Gaza". #ANSA Vai su X

“Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro” L’appello di Comune, Arcidiocesi e Acli / Comunicati / Novità / Homepage; Salviamo Gaza ora, fermiamo il massacro: l'appello di Comune, Arcidiocesi e Acli; “SALVIAMO GAZA ORA”, L’APPELLO DI COMUNE DI TRENTO, ARCIDIOCESI E ACLI.

Gaza, Liliana Segre aderisce all’appello di Zuppi e della comunità ebraica di Bologna: “Fermi tutti” - La senatrice a vita Liliana Segre aderisce 'con tutto il cuore” alla dichiarazione congiunta del cardinale Matteo Zuppi e del presidente della comunità ebraica di Bologna, Daniele De Paz, “Sulla guerr ... Secondo informazione.it

“A Gaza una carestia di massa, i governi devono agire”: l’appello di 113 ong per la tregua - Organizzazioni umanitarie, da Amnesty a Save the Children, hanno firmato una dichiarazione congiunta per chiedere il cessate il fuoco immediato nella ... Da repubblica.it