Salvatore Blandino ucciso a Quarrata il figlio non risponde al giudice e si dichiara innocente

Quarrata (Pistoia), 24 luglio 2025 – Si è dichiarato innocente Giuseppe Blandino, il 42enne accusato del delitto del padre Salvatore, ritrovato senza vita due giorni fa in una zona rurale tra Agliana e Quarrata, sepolto e ormai in avanzato stato di decomposizione. L’uomo risultava scomparso da circa un mese. "Il mio assistito è profondamente provato da tutta questa vicenda e si dichiara innocente”, spiega l’avvocato Enrico Giuntini, difensore di Blandino. L’uomo è attualmente sottoposto a fermo con l’accusa di aver ucciso il padre. Il legale precisa che il suo cliente si è sempre dichiarato estraneo ai fatti e ha collaborato fin da subito con gli inquirenti, consentendo anche le perquisizioni senza opporre resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvatore Blandino ucciso a Quarrata, il figlio non risponde al giudice e si dichiara innocente

In questa notizia si parla di: quarrata - salvatore - blandino - innocente

Omicidio di Salvatore Blandino a Quarrata, fermato il figlio: il cadavere del padre trovato in un campo - Scomparso da quasi un mese, il corpo di Salvatore Blandino è stato ritrovato sotterrato in un campo: il figlio fermato per omicidio

Chi ha ucciso Salvatore Blandino a Quarrata? Choc per il fermo del figlio: ‘Ci ha aiutato durante l’alluvione’ - Scomparso per un mese, ritrovato senza vita: il fermo del figlio e l’ombra del parricidio. Una scomparsa inizialmente avvolta nel mistero si è trasformata in uno dei più inquietanti casi di cronaca nera degli ultimi mesi in Toscana.

Salvatore Blandino ucciso a Quarrata, il figlio non risponde al giudice e si dichiara innocente; Anziano ucciso a Quarrata, fermato il figlio. Ma lui si professa innocente.

Salvatore Blandino ucciso a Quarrata, il figlio non risponde al giudice e si dichiara innocente - E’ accusato di aver ucciso il padre perchè in difficoltà economica. Si legge su lanazione.it

Chi era Salvatore Blandino, 70enne scomparso da Quarrata e trovato senza vita: fermato il figlio - Salvatore Blandino, 70 anni, scomparso a giugno e trovato morto ad Agliana. Lo riporta tag24.it