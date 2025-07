Salvataggio in mare al via le dimostrazioni pratiche Protagonisti cani moto d’acqua e aspiranti bagnini

Il 25 luglio ricorre la “Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento”, un appuntamento di portata internazionale promosso dall’Organizzazione mondiale della SanitĂ , che pone l’attenzione sull’importanza della sicurezza in acqua e sulla diffusione delle corrette pratiche di prevenzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: pratiche - acqua - salvataggio - mare

Le buone pratiche. Zero spreco d’acqua nel ciclo del tessile. Il distretto si attrezza - "Prato textile district", la due giorni di confronto pubblico organizzata dal Comune con il Tavolo del distretto al Museo del Tessuto per affrontare le sfide normative europee, di sostenibilità e di filiera che attendono il settore, è stata l’occasione per entrare in contatto con buone pratiche e progetti che intendono mitigare l’impatto della produzione tessile sul territorio.

Sicurezza in acqua, sempre! Durante le gare di nuoto , in tante realtà la Croce Rossa garantisce un servizio di assistenza a 360°, con il personale OPSA in mare e le ambulanze pronte a terra . Questa tipologia di servizio è fondamentale per una gestio Vai su Facebook

Salvataggio in mare, al via le dimostrazioni pratiche. Protagonisti cani, moto d’acqua e aspiranti bagnini; Sicurezza in mare: sup, moto d'acqua e unità cinofile ai Tre Ponti per le dimostrazioni di salvamento; A Cattolica spiagge sicure con i cani da salvataggio in acqua, dimostrazioni all’Altamarea beach Village.

Riccione, sicurezza in mare protagonista con “Al mare in sicurezza” - Il 25 luglio ricorre la “Giornata mondiale per la prevenzione dell’annegamento” – World Drowning Prevention Day, un appuntamento di portata internazionale ... Scrive chiamamicitta.it

Sicurezza in mare, esercitazione al Lido per la Giornata Bandiera Blu - Il 25 luglio dimostrazione pratica di soccorso in acqua promossa dal Comune di Venezia, in occasione del World Drowning Prevention Day ... Lo riporta ilnuovoterraglio.it