Salvano madre e figlia dalle onde il gesto da eroi del poliziotto e dell’elettricista premiato dal sindaco

Reggello (Firenze), 24 luglio 2025 – Una giornata al mare da trascorrere con le figlie si è trasformata in un atto eroico che, insieme alle loro bimbe, ricorderanno per sempre. Il 49enne Dimitri Monini di professione poliziotto di San Donato in Fronzano e il 35enne di Matassino Kevin Cannoni, elettricista, hanno salvato due donne in mare, ma non parlano di eroismo: «Le cose si fanno perchĂ© ce lo sentiamo, non per riconoscimento» dice Dimitri, a cui interessa essere un eroe agli occhi della figlia dodicenne. E lo è: il suo babbo, insieme all’amico e compaesano, ha salvato due vite in mare davanti ai suoi occhi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salvano madre e figlia dalle onde, il gesto da eroi del poliziotto e dell’elettricista premiato dal sindaco

