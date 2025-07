Salute ' Un cuore grande' | a Giffoni il primo docufilm sulle cardiomiopatie

Proiezione speciale delle 4 storie esemplari di speranza, fiducia e determinazione Roma, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Le storie di chi convive con una forma di cardiomiopatia sono al centro di 'Un cuore grande', che viene proiettato oggi al Giffoni film festival. Si tratta del primo docufilm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Salute, 'Un cuore grande': a Giffoni il primo docufilm sulle cardiomiopatie

