Salute mentale al centro del dibattito istituzionale

Salute mentale: una priorità sociale e politica. Il tema della salute mentale ha finalmente conquistato il posto che merita nel cuore del dibattito politico italiano. Alla Camera dei Deputati, si è tenuto un evento di grande rilevanza che ha visto protagonisti istituzioni, esperti e associazioni, tutti uniti nel riconoscere l’urgenza di affrontare una crisi silenziosa che colpisce milioni di italiani. Partendo dal libro “Re Senza Corona” di Andrea Corona, testimonianza profonda di dolore e rinascita, l’onorevole Alessia Ambrosi ha guidato un incontro che ha mescolato analisi, dati inquietanti e parole di speranza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Salute mentale al centro del dibattito istituzionale

