Salerno Pessolano Oltre | Lungomare Marconi servono controlli notturni e preselezione semaforica

La sicurezza stradale sul Lungomare Marconi resta un problema irrisolto. A denunciarlo è il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano, che chiede all'amministrazione interventi piĂą incisivi per prevenire ulteriori incidenti.La nota"Gli incidenti stradali avvenuti negli ultimi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: pessolano - oltre - lungomare - marconi

Ampliamento del Porto, Pessolano (Oltre): "Amministrazione assente, ferita per la storica spiaggia della Baia" - “I lavori di ampliamento dell’area portuale previsti nel nuovo Masterplan dell'Autorità produrranno importanti trasformazioni lungo la fascia costiera e rischiano di restringere notevolmente la storica spiaggia della Baia: sorprende la totale indifferenza dell’amministrazione comunale a fronte di.

Piazza della Libertà , Pessolano (Oltre): "Nuove infiltrazioni, subito indennizzi per gli imprenditori" - "Mentre il sindaco e l'amministrazione sfoggiano con toni entusiastici i risultati della città turistica, quello che dovrebbe essere il suo biglietto da visita cade in più punti letteralmente già a pezzi”.

Pastena tra scarsa sicurezza, abusivi e decoro assente: la denuncia di Pessolano (Oltre) - “I nostri concittadini si sentono sempre più inascoltati e lasciati soli di fronte alle numerose criticità che riguardano la nostra città e, in particolare, la zona orientale, su tanti fronti, dalla sicurezza al decoro urbano: l’amministrazione continua ad essere assente nonostante i segnali.

Salerno, Pessolano (Oltre): “Sicurezza stradale sul Lungomare Marconi ancora un’emergenza” Vai su Facebook

Salerno, Pessolano (Oltre): Lungomare Marconi, servono controlli notturni e preselezione semaforica; Pessolano (Oltre), sicurezza stradale: Interventi piĂą decisi sul Lungomare; Politica.

Salerno, Pessolano (Oltre): “Sicurezza stradale sul Lungomare Marconi ancora un’emergenza” - Stampa “La sicurezza stradale in Lungomare Marconi continua a rappresentare un problema irrisolto: è dovere dell’amministrazione intervenire in modo efficace per evitare nuovi incidenti e tutelare i c ... Come scrive salernonotizie.it

Pessolano (Oltre), sicurezza stradale: "Interventi più decisi sul Lungomare" - “La situazione precaria della sicurezza stradale in Lungomare Marconi resta un nodo irrisolto: è dovere dell’amministrazione intervenire tempestivamente per prevenire ulteriori sinistri e garantire ... Riporta msn.com