Salerno la Polizia la ritrova in un parcheggio

Momenti di paura e rabbia per un cittadino di Salerno che, nelle scorse ore, si è accorto di non trovare più la sua auto, probabilmente rubata mentre era parcheggiata in città . L’uomo, non appena si è reso conto dell’accaduto, ha contattato immediatamente le forze dell’ordine, fornendo tutte le informazioni necessarie per permettere l’avvio delle ricerche. La Polizia, intervenuta con tempestività , ha avviato una serie di controlli nelle aree maggiormente a rischio e nei parcheggi pubblici e privati, spesso utilizzati dai malviventi come luoghi di sosta temporanea dei veicoli rubati. Grazie a un’azione coordinata e alla conoscenza del territorio, gli agenti sono riusciti a individuare l’auto rubata in breve tempo, trovandola in un parcheggio cittadino. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno la Polizia la ritrova in un parcheggio

