Salari reali in picchiata | l’Italia perde il 7,5% dal 2021 il peggior crollo tra i Paesi Ocse Il rapporto

Il rapporto Ocse Employment Outlook 2025 lancia un chiaro allarme sull'Italia, con criticitĂ che minacciano il potere d'acquisto dei cittadini e la stabilitĂ economica a lungo termine. L'analisi rivela che il nostro Paese ha subito la maggiore diminuzione dei salari reali tra tutte le principali economie Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) e si trova davanti a una preoccupante crisi demografica che rischia di compromettere seriamente il Pil pro capite se l'Italia non ridurrĂ il divario occupazionale di genere e se non riuscirĂ a rimandare l'uscita dal mercato del lavoro degli occupati piĂą anziani, suggerisce l'Ocse.

