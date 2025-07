Sagra di San Bartolomeo a Monselice

Ogni anno, la frazione di San Bortolo di Monselice si anima grazie alla tradizionale e attesissima festa in onore del patrono San Bartolomeo, un evento irrinunciabile per la comunità e per tutti gli appassionati delle tradizioni locali. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà dal 21 al 25. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: bartolomeo - monselice - sagra - anno

Sagra di San Bartolomeo a Monselice dal 21 al 25 agosto 2025; Sagra di San Bartolomeo a Monselice dal 22 al 26 agosto 2024; Sagra di San Bartolomeo a Monselice dal 18 al 24 agosto 2023.

Sagra di San Bartolomeo. Vietate lame e bombolette - Il Giorno - "Sagra patronale di san Bartolomeo ricca, preparata in tempo record per via delle elezioni: dall’anno prossimo cercheremo di rivisitarla, rispettando però le tradizioni". Segnala ilgiorno.it

Sagra di San Bartolomeo a Monselice - Ogni anno, la frazione di San Bortolo di Monselice si anima grazie alla tradizionale e attesissima festa in onore del patrono San Bartolomeo, un evento irrinunciabile per la comunità e per tutti gli ... padovaoggi.it scrive