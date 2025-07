Sagra al profumo di Basilico a Sorlana con piatti tipici locali e musica dal vivo

Sabato 26 e domenica 27 luglio arriva a Sorlana (frazione di Lavagna) la Sagra al profumo di Basilico, con piatti tradizionali, piatti tipici locali e asado. Gli stand gastronomici apriranno a partire dalle ore 19:30 con tante specialitĂ tutte preparate in loco. Le serate proseguiranno con la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

piatti - sagra - profumo - basilico

Sagra al PROFUMO DI BASILICO localitĂ SORLANA 26 e 27 Luglio dalle 19:30 Vai su Facebook

