russia 35 mila bambini ucraini deportati dal 2014

Sono almeno 35 mila i bambini e i minori ucraini deportati in Russia in oltre 10 anni. Migliaia di questi, oggi, non appena raggiunta la maggiore età, vengono inviati al fronte a combattere contro i loro stessi connazionali. E' una stima sconvolgente quella fornita dalle autorità di Kiev, che hanno citato uno studio del Humanitarian Research Lab dell'univeristà di Yale secondo cui Mosca ha rapito e sottratto alle famiglie ucraine i bambini sin dall'occupazione della Crimea e del Donbass, nel 2014. Una pratica vile, con la duplice funzione di sopperire al milione di soldati morti e feriti che la Russia ha perso in guerra e di addestrare giovani milizie a battersi nel paese dal quale sono state portate via.

Un gruppo di 54 rifugiati ucraini, finora ospitati a Sora (provincia di Frosinone), sotto protezione temporanea secondo la Direttiva 2001/55/CE è stato trasferito ieri presso la struttura CAS di Fiuggi. Senza possibilità di replica, minacciati di venire esclusi da prog Vai su Facebook

