russia scomparso un aereo con 46 persone a bordo

Un aereo passeggeri con 46 persone a bordo, di cui 40 viaggiatori e sei membri dell’equipaggio, è svanito dai radar in Russia. Tra di loro anche due bambini. Si tratta di un modello Antonov An-24, operato dalla compagnia Angara Airlines e diretto a Tynda, aeroporto nell’estremo est del Paese. Lo rende noto il servizio di emergenza nazionale, citato dall’agenzia Tass, su Telegram: «Tutte le forze a disposizione sono giĂ a lavoro per le ricerche». Secondo quanto ha riferito una fonte, il velivolo si trovava sui cieli della regione di Amur (a circa 8 mila chilometri da Mosca) ma, poco distante dalla destinazione, non è riuscito a stabilire un contatto con il punto di controllo stabilito presso lo scalo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

