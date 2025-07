Russia | perso il contatto con un aereo nell' Amur | 42 i passeggeri a bordo

Nella regione dell’Amur, le autoritĂ aeroportuali hanno perso il contatto con un aereo russo con 42 passeggeri a bordo. Lo riferisce Ria Novosti, citando le forze dell’ordine del distretto di Tyndinsky. Secondo le fonti citate dai media russi, il volo 'scomparsò «non si è messo in contatto» con le autoritĂ competenti. Il sistema di controllo del traffico aereo ha perso quindi il contatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Russia: perso il contatto con un aereo nell'Amur: 42 i passeggeri a bordo

In questa notizia si parla di: contatto - perso - aereo - amur

Perso il contatto radar con tutti gli aerei in volo: caos all’aeroporto di Newark per la seconda volta - L'aeroporto internazionale di Newark-Liberty, negli Stati Uniti, ha perso i controlli radar e radio con tutti gli aerei in volo per 90 secondi.

Radar spenti e silenzio radio: così i controllori hanno perso per 87 secondi il contatto con gli aerei in volo per New York - Il fatto è avvenuto il 28 aprile nel centro radar di Filadelfia: lo choc iniziale e la corsa a ripristinare i sistemi.

Gaza, Giancarlo Giannini: “Viviamo il secolo della follia, abbiamo perso il contatto con i valori umani” - “Questo film è una storia di amicizia, due persone che la pensano in maniera diversa, che hanno combattuto uno contro l’altro e alla fine uno di questi due muore e gli vietano una targa a ricordo di un uomo morto in guerra per raccontare una verità .

Russia, persi i contatti con un aereo con 46 persone a bordo; Russia, aereo con 49 persone a bordo scompare dai radar nella regione dell’Amur; Russia, scomparso l’aereo An-24 con 49 persone a bordo nella regione dell’Amur.

Russia: perso il contatto con un aereo nell'Amur: 42 i passeggeri a bordo - Nella regione dell’Amur, le autorità aeroportuali hanno perso il contatto con un aereo russo con 42 passeggeri a bordo. Da msn.com

Russia, persi i contatti con aereo con 46 persone a bordo - 24 con a bordo 46 persone ha perso le comunicazioni nella regione russa dell'Amur, ha riferito il servizio di emergenza alla TASS. Riporta ansa.it