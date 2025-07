Russia l’aereo An-24 caduto con 49 persone a bordo nella regione dell’Amur | Nessun sopravvissuto

Nella regione dell’ Amur in Russia le autoritĂ aeroportuali hanno perso il contatto con un aereo con 43 passeggeri a bordo. Lo riferisce Ria Novosti, citando le forze dell’ordine del distretto di Tyndinsky. Successivamente è arrivato l’annuncio della Tass: l’aereo è caduto e non ci sono sopravvissuti. Secondo le prime informazioni in condizioni di scarsa visibilitĂ un errore dell’equipaggio ha causato il disastro. L’aereo è in fiamme. L’aereo passeggeri An-24. Secondo le prime fonti citate dai media russi il volo scomparso «non si è messo in contatto» con le autoritĂ competenti. Il sistema di controllo del traffico aereo ha perso quindi il contatto con il velivolo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: russia - aereo - bordo - regione

Aereo di linea abbattuto da un missile, l’Onu condanna la Russia a risarcire per i 298 morti - Ginevra, 13 maggio 2025 – La Russia è stata ritenuta responsabile dell’ abbattimento dell'Mh17 della Malaysia Airlines, dovrà “risarcire” le famiglie delle 298 vittime.

Disastro aereo MH17, l’Onu condanna la Russia: Responsabile del lancio del missile che causò 298 morti - La decisione dell’agenzia dell’ONU che si occupa di aviazione civile (ICAO) è un provvedimento storico.

La verità sull’MH17: la Russia ha abbattuto un aereo civile nel 2014. Ora lo dice anche l’Onu - Secondo l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao), l’agenzia dell’Onu che si occupa di sicurezza aerea, la Russia è l’unica resp.

Un velivolo della Angara Airlines risulta disperso nella regione Amur, nella Russia orientale. A bordo dell'aereo c'erano oltre quaranta persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ? https://l.euronews.com/Zv6 Vai su X

Russia, persi i contatti con un aereo con 46 persone a bordo; Russia, cade aereo con 49 persone a bordo; Russia, aereo con 49 persone a bordo scompare dai radar: trovata fusoliera in fiamme.

Russia: aereo si schianta su una montagna e prende fuoco, 49 a bordo - Le autorità aeroportuali nella regione dell'Amur, nell'Estremo Oriente russo, hanno perso il contatto con un aereo con 49 persone a bordo. Come scrive msn.com

Russia, aereo con 49 persone a bordo scompare dai radar. Fusoliera trovata in fiamme - Un aereo con a bordo 49 persone è scomparso dai radar mentre era in volo sulla regione dell'Amur, in Russia. Si legge su msn.com