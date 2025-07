Russia in fiamme la fusoliera di un aereo | cosa è successo

Non si conoscono ancora i dettagli sull'incidente ma √® stata ritrovata in fiamme la fusoliera di un aereo Antonov-24 con a bordo 49 passeggeri che era scomparso dai radar mentre si trovava in volo sull'area dell'Amur, in Russia. La notizia √® stata data dall'ufficio stampa del ministero delle Emergenze russo, citato dall'agenzia russa Tass. Cosa √® successo. Secondo le prime ricostruzioni, l'Antonov-24 era decollato dalla citt√† di Blagoveshchensk, al confine tra Russia e Cina, e diretto alla citt√† di Tynda. " Durante le operazioni di ricerca, l'elicottero Mi-8 dell'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo ha scoperto la fusoliera dell'aereo, in fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Russia, in fiamme la fusoliera di un aereo: cosa √® successo

Russia, boschi in fiamme ai confini con la Cina: le immagini dei soccorsi - Quarantasette incendi stanno devastando oltre 485mila ettari di bosco nella regione di Zabaikalsky Krai, nell’estremo oriente della Russia, secondo quanto riferito dal ministero delle Emergenze russo.

