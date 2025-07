Rugby la formazione della Nazionale femminile per il test premondiale con la Scozia

Venerdì 25 luglio alle 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana, la Nazionale italiana femminile disputerà il primo dei due test di preparazione in vista della Rugby World Cup. La Nazionale Italiana Femminile si sta preparando per la Rugby World Cup da settimane. Prima della partenza per l’Inghilterra però, sono in programma due test, contro Scozia e Giappone. Test importanti per saggiare lo stato dell’arte e arrivare al meglio alla rassegna iridata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: test - rugby - nazionale - femminile

Rugby, Test match 2025: iniziano a prendere forma le squadre britanniche - Si avvicina il luglio ovale, dove l’attenzione sarà concentrata dal tour dei British & Irish Lions in Australia.

Rugby, Italia in raduno a L’Aquila in vista dei Test Match estivi in Namibia e Sudafrica - L’Italia del rugby si appresta ad iniziare la preparazione in vista dei prossimi Test Match: il Tour Estivo 2025 degli azzurri prevede tre sfide, una in Namibia, il 27 giugno all’Hage Geingbob Stadium di Windhoek, e due in Sudafrica, il 5 luglio al Loftus Versfeld di Pretoria ed il 12 luglio al Nelson Mandela Bay Stadium di Porth Elizabeth.

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Formia: 33 azzurre al lavoro in vista di due Test Match - L’ Italia del rugby femminile prosegue nella marcia d’avvicinamento alla Coppa del Mondo 2025, in vista della quale le azzurre affronteranno anche due Test Match: continua la preparazione della Nazionale con un raduno previsto a Formia (Latina) da lunedì 23 a sabato 28 giugno.

Il CT di #Italrugby Fabio #Roselli ha diramato la lista delle #Azzurre convocate per il raduno in preparazione a #ITAvSCO, test match internazionale in avvicinamento al Mondiale 2025 #insieme #rugbypassioneitaliana Vai su X

Ancona: TEST MATCH Flag Italia U15 mixed vs ITALIA Femminile Senior ph.credits: AC CALLEA Vai su Facebook

Italia Femminile, Elisa Giordano: Con la Scozia mi aspetto una partita intensa sia a livello fisico che di volume di gioco; Nazionale Femminile, le Azzurre per il test premondiale con la Scozia; Nazionale Femminile, le convocate per il raduno in preparazione al test di Viadana con la Scozia.

Come il rugby va alla conquista degli Usa, nuova frontiera del mondo ovale - Sabato a Washington la grande sfida con l’Inghilterra, poi le Eagles inseguiranno un pass per i Mondiali: ma si lavora già per quelli in casa del 2031. Lo riporta gazzetta.it

Rugby, l’Italia perde il test match contro il Sudafrica: il resoconto della sfida - L'Italrugby ha perso il test match contro il Sudafrica: il resoconto della sfida amichevole tra le due nazionali. Riporta sportface.it