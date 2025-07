Rugby femminile il percorso iridato dell’Italia parte dalla Scozia

Il prossimo 23 agosto partirà l’avventura italiana nella Rugby World Cup England 2025 e le azzurre di Fabio Roselli già da settimane stanno lavorando per farsi trovare pronte all’appuntamento iridato. Ma prima di volare in Inghilterra sono previste due amichevoli per mettere minuti nelle gambe e la prima sfida sarà venerdì alle ore 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana contro la Scozia, storica avversaria del Sei Nazioni. Una sfida già importante per capire lo stato dell’arte dell’Italia e Roselli ha scelto una formazione esperta, in gran parte quella che dovrebbe essere titolare durante i Mondiali, con la sola Sara Mannini ad avere meno di 10 caps in azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

